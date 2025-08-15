U.S. President Donald Trump is meeting with Russian President Vladimir Putin in Alaska at a U.S. military base for a crucial summit.
This Friday's meeting could influence the war in Ukraine and European security. Trump aims to showcase his skills as a dealmaker.
For Putin, it's a chance to negotiate terms that favor Russia.
The summit excludes Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, which could undermine Ukraine's interests.
Trump has expressed hopes for a broader peace deal, but success is uncertain.
The meeting's outcome could have significant implications for international relations and U.S. diplomacy.