The forecast for Windsor-Essex from Environment Canada.
Today..flurries. Amount 2 cm. Wind becoming west 20 km/h gusting to 40 this morning. High minus 2. Wind chill near minus 12.
Tonight..mainly cloudy with 60 percent chance of flurries this evening. Clearing overnight. Wind northwest 30 km/h gusting to 50. Low minus 12. Wind chill minus 9 this evening and minus 20 overnight.
Thursday..mainly sunny. Wind west 20 km/h. High minus 6. Wind chill minus 20 in the morning and minus 13 in the afternoon. UV index 1 or low.
Thursday night..cloudy. Low minus 6.
Friday..cloudy with 30 percent chance of flurries. High plus 1.
Friday night..cloudy periods. Low minus 9.
Saturday..a mix of sun and cloud. High minus 1.
Saturday night..cloudy periods. Low minus 6.
Sunday..cloudy with 60 percent chance of flurries. High minus 1.
Sunday night..cloudy with 60 percent chance of flurries. Low minus 1.
Monday..cloudy with 60 percent chance of flurries. High plus 1.
Monday night..cloudy with 60 percent chance of flurries. Low minus 3.
Tuesday..cloudy with 60 percent chance of flurries. High minus 1.