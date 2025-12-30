The forecast for Windsor-Essex from Environment Canada.
Today..cloudy with 60 percent chance of flurries. Wind northwest 30 km/h gusting to 50. High minus 4. Wind chill near minus 14. UV index 1 or low.
Tonight..cloudy. 40 percent chance of flurries early this evening. Flurries beginning this evening. Amount 2 cm. Wind southwest 30 km/h gusting to 50 becoming light before morning. Low minus 6. Wind chill near minus 14.
Wednesday..flurries. Amount 2 cm. Wind becoming west 30 km/h early in the afternoon. High minus 2. Wind chill near minus 12.
Wednesday night..cloudy periods with 30 percent chance of flurries. Low minus 8.
Thursday..sunny. High minus 5.
Thursday night..cloudy. Low minus 6.
Friday..cloudy with 30 percent chance of flurries. High minus 2.
Friday night..cloudy. Low minus 4.
Saturday..cloudy. High minus 1.
Saturday night..cloudy. Low minus 3.
Sunday..cloudy. High zero.
Sunday night..cloudy. Low minus 2.
Monday..cloudy with 30 percent chance of flurries. High plus 1.