The forecast for Windsor-Essex from Environment Canada
Today..cloudy. Wind up to 15 km/h. High minus 1. Wind chill minus 14 this morning and minus 6 this afternoon. UV index 1 or low.
Tonight..cloudy. Wind up to 15 km/h. Low minus 12. Wind chill near minus 16.
Friday..sunny. Wind becoming southwest 20 km/h early in the afternoon. High plus 3. Wind chill minus 19 in the morning.
Friday night..clear. Low minus 3.
Saturday..sunny. High plus 4.
Saturday night..cloudy periods. Low minus 2.
Sunday..cloudy. High plus 5.
Sunday night..cloudy. Low minus 1.
Monday..cloudy. High 6.
Monday night..cloudy. Low plus 2.
Tuesday..cloudy. High 7.
Tuesday night..cloudy. Low 6.
Wednesday..cloudy. High 10.