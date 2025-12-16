The forecast for Windsor-Essex from Environment Canada.
Today..clearing. Wind becoming southwest 30 km/h gusting to 50 near noon. High plus 1. Wind chill minus 20 this morning and minus 8 this afternoon. UV index 2 or low.
Tonight..partly cloudy. Becoming cloudy this evening. Wind southwest 30 km/h gusting to 50. Low zero.
Wednesday..cloudy. Clearing late in the afternoon. Wind southwest 30 km/h gusting to 50. High plus 5. UV index 1 or low.
Wednesday night..cloudy. Low plus 1.
Thursday..rain. High 6.
Thursday night..rain showers or flurries. Low minus 6.
Friday..cloudy with 40 percent chance of flurries. High minus 4.
Friday night..cloudy. Low minus 4.
Saturday..cloudy with 40 percent chance of rain showers or flurries. High plus 3.
Saturday night..cloudy with 40 percent chance of flurries. Low minus 2.
Sunday..cloudy. High plus 1.
Sunday night..cloudy. Low minus 1.
Monday..cloudy. High plus 3.